شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة فى سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية مع صعود مفاجئ للأونصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيرات عدة شهدها سعر الذهب عيار 21 خلال تداولاته اليوم، وسط تغيرات في بورصة الذهب العالمية نحو الصعود عند 3281 دولاراً، مما ساهم في قفزة سعر الذهب بمصر وقت نشر هذه السطور.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5268.5 جنيها

- عيار 21: 4610 جنيهات.

- عيار 18: 3951.5 جنيها

- عيار 14: 3073.33 جنيها

- سعر شراء الجنيه الذهب: 36880 جنيهاً



توقعات سعر الذهب

رفعت مؤسسة جولدمان ساكس المالية توقعات سعر الذهب بنهاية عام 2025 من 3300 دولار للأونصة إلى 3700 دولار للأونصة، مع نطاق متوقع يتراوح بين 3650 و3950 دولار، لتشير إلى طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية وارتفاع تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة بسبب مخاطر الركود.

وأشار البنك أنه في حال حدوث ركود قد تتسارع تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة بشكل أكبر، مما يرفع أسعار الذهب إلى 3880 دولارًا للأونصة بحلول نهاية العام.