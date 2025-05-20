شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-5-2025 يستقر عند 49.88 للشراء بعد انتهاء التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-5-2025 أمام الجنيه المصري بعد غلق التعاملات بالبنوك المصرية ، حيث سجل بالبنك المركزي 49.98 جنيه للشراء و50.12 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء، فى البنك الاهلى عند 49.88 جنيه للشراء 49.98 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.9 جنيه للشراء 50 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.87 جنيه للشراء 49.97 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.87 جنيه للشراء 49.97 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار بعد ختام التعاملات كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.88 جنيه للشراء.

49.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.9 جنيه للشراء.

50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.88 جنيه للشراء.

49.98 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.87 جنيه للشراء.

49.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.87 جنيه للشراء.

49.97 جنيه للبيع.