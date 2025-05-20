شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: زيادة عدد عقود التمويل العقارى إلى 4838 عقدًا بـ11.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد عقود التمويل العقاري وبلغت 4838 عقدًا بقيمة 11.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2025 مقابل 3019 عقدًا بقيمة 5.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 60.3% في عدد العقود، 110.3% في قيمة العقود، وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 672 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2025 مقارنة مع 1.136 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة انخفاض 40.9%.

أشارت هيئة الرقبة المالية، إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 39.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2025 مقارنة بمبلغ 24 مليار جنيه في مارس عام 2024.

وذكرت الهيئة، في تقريرها الشهري لشهر مارس، أن شركات التمويل العقاري وقعت عقدين لشريحة الداخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 0.172 مليون جنيه، ووقعت شركات التمويل العقاري 4835 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 11.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2025 مقارنة مع 2934 عقدًا بقيمة 5.3 مليار جنيه.

وبالنسبة للتأجير التمويلى، بلغت عدد العقود 603 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2025 بقيمة 42.1 مليار جنيه مقابل 460 عقدًا بقيمة 23.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 31.1% في عدد العقود، ونسبة 79.8% في قيمة العقود.

أما بالنسبة لنشاط التخصيم، بلغ حجم الأرصدة المدينة 40.2 مليار جنيه لعدد 747 شركة محيلة في نهاية مارس عام 2025 مقابل 20.2 مليار جنيه لعدد 606 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضي بنسبة نمو 98.6% في حجم الأرصدة، و23.3% في عدد الشركات.