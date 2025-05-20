وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث تعزيز التعاون والتكامل الصناعي مع وزير التجارة والصناعة القطري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، معالي وزير التجارة والصناعة في دولة قطر الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني, وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي 2025.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتبادلة, وأكد متانة العلاقات الاقتصادية التي تربط بين البلدين الشقيقين، التي تشكل ركيزة مهمة لتطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وتعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في المملكة وقطر، بما يدعم مستهدفات التنمية والتنوع الاقتصادي للبلدين.

وناقش الطرفان أحدث الممارسات العالمية في عمليات التصنيع، والدور المحوري الذي تؤديه تقنيات التصنيع المتقدمة، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في رفع كفاءة القطاع الصناعي، ودعم التنمية الصناعية المستدامة في المنطقة، مستعرضًا مستهدفات ومنجزات برنامج مصانع المستقبل، ودوره في دعم رحلة التحول الصناعي للمملكة، وبحث اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الابتكار الصناعي والتصنيع المتقدم.

ونوّه اللقاء بالجهود المبذولة من الفرق الفنية المشتركة السعودية-القطرية, لتعزيز العمل الثنائي المشترك، ومعالجة أي تحديات تواجه التكامل الصناعي، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون للنهوض بالقطاع الصناعي في البلدين الشقيقين.

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