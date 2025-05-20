شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة المصرية تغلق مرتفعة.. والأرباح 11 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

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إيجي إكس 30

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو (11) مليار جنيه ليبلغ مستوى (2.232) تريليون جنيه.وذلك وسط تعاملات كلية بنحو (170) مليار جنيه، في حين بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو (3.7) مليارات جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة (0.87%) ليصل إلى مستوى (31629.34) نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة (0.39%) ليبلغ (9295.93) نقطة.بينما صعد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو (0.65) ليصل إلى (12638.38) نقطة.