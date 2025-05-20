شكرا لقرائتكم خبر تعليم الرياض يشارك في معرض “سكول إكسبو 2025” ويدعو لزيارة جناحه للتعرف على برامجه وخدماته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في فعاليات المعرض الدولي للمدارس – سكول إكسبو 2025، والمقام في مركز “ذا أرينا” للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2025م يوميًا من الساعة 4 عصرًا حتى 10 مساءً.

ودعت الإدارة منسوبيها من المعلمين والمعلمات والطلبة وأولياء الأمور، والمهتمين بالشأن التعليمي إلى زيارة جناحها SL-35، والذي يعرض مجموعة من أبرز البرامج والمبادرات والخدمات التعليمية التي تقدمها الإدارة.

ويهدف الجناح إلى تعريف الزوار بأحدث المشاريع التعليمية، وتسليط الضوء على التجارب النوعية والمنتجات المبتكرة إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات مع المشاركين من داخل المملكة وخارجها.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص تعليم الرياض على إبراز جهوده ومشاركته الفاعلة في المحافل التعليمية وتعزيز التواصل مع المجتمع التعليمي والمهني.