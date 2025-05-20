شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم مستهل التعاملات المسائية بعد ارتفاع عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات مساء اليوم عقب ارتفاع بحوالي 10 جنيهات، وذلك مع تحرك محدود في سعر أونصة الذهب عالمياً إلي مستويات 3237 دولار مقابل ادني مستوى اليوم عند 3203 دولارات.

أسعار الذهب اليوم

- سعر الذهب عيار 24 يسجل 5208 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 21 يسجل 4555 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 يسجل 3906 جنيهات.

- سعر الجنيه الذهب 36456 جنيها.

انخفاض محدود في أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم

انخفضت أسعار الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات اليوم وذلك في ظل تقييم الأسواق للتغيرات في الأوضاع الجيوسياسية، بالإضافة إلى تقييم المخاوف المتعلقة بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مما غير من خريطة الطلب على الملاذ الآمن.



شهد سعر أونصة الذهب العالمي تحركات طفيفة اليوم ليسجل أدنى مستوى عند 3204 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3228 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3232 دولار للأونصة وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3237 دولار للأونصة.



التحرك الطفيف في سعر الذهب العالمي اليوم يأتي بعد ارتفاع محدود خلال جلسة الأمس، وهو الأمر الذي يعكس تقلص نطاق الحركة العرضية التي بدأها الذهب نهاية الأسبوع الماضي والتي تنتج عن محاولة الأسواق تقييم الأوضاع الحالية في السوق قبل اتخاذ قرار بشأن تحرك الذهب القادم.



خفضت وكالة موديز تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من "Aaa" إلى "Aa1" يوم الجمعة الماضية، لتشير إلى ارتفاع الديون والفوائد "الأعلى بكثير من تلك التى تسجلها الدول ذات التصنيف المماثل".