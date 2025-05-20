شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي»: ترسية مشروع مع تجمع الشرقية الصحي بـ122.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي)، اليوم، ترسية مشروع صيانة وتشغيل أنظمة وشبكات الحاسب الآلي وتوابعها للصحة الرقمية بتجمع الشرقية الصحي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 122.189 مليون ريال.
وأضافت أن تفاصيل المشروع: تشمل مجال عمل هذا العقد التشغيل و الصيانة والدعم الفني للخدمات المقدمة من الصحة الرقمية لتجمع الشرقية الصحي بالمنطقة الشرقية بهدف ضمان استمرارية عملها بأفضل إمكاناتها و ضمان استغلالها بالشكل الأمثل.
• الخوادم و نظم التخزين و الارشفة.
• البنية التحتية ومكوناتها ( خوادم – شبكات – مقسمات هاتفية – موزعات شبكية وأنظمة التخزين – النسخ الاحتياطية).
• التطبيقات.
• تزويد الخدمات المشمولة وفق اتفاقيات مستوى الخدمة.
• تقديم الدعم الفني.
• تأمين رخص استخدام الأنظمة والبرامج التشغيلية.
• تأمين زيارات أعمال إعادة تحديث وإصدارات الشبكة.
• تأمين الدعم الفني للمباني الإدارية التابعة لتجمع الشرقية الصحي ومراكز البيانات.
• تأمين أعمال الصيانة والتشغيل لأنظمة وبرامج الحاسب الآلي والشبكات لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 122.189 مليون ريال.
وأضافت أن تفاصيل المشروع: تشمل مجال عمل هذا العقد التشغيل و الصيانة والدعم الفني للخدمات المقدمة من الصحة الرقمية لتجمع الشرقية الصحي بالمنطقة الشرقية بهدف ضمان استمرارية عملها بأفضل إمكاناتها و ضمان استغلالها بالشكل الأمثل.
• الخوادم و نظم التخزين و الارشفة.
• البنية التحتية ومكوناتها ( خوادم – شبكات – مقسمات هاتفية – موزعات شبكية وأنظمة التخزين – النسخ الاحتياطية).
• التطبيقات.
• تزويد الخدمات المشمولة وفق اتفاقيات مستوى الخدمة.
• تقديم الدعم الفني.
• تأمين رخص استخدام الأنظمة والبرامج التشغيلية.
• تأمين زيارات أعمال إعادة تحديث وإصدارات الشبكة.
• تأمين الدعم الفني للمباني الإدارية التابعة لتجمع الشرقية الصحي ومراكز البيانات.
• تأمين أعمال الصيانة والتشغيل لأنظمة وبرامج الحاسب الآلي والشبكات لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.