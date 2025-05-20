الاقتصاد

«أسمنت القصيم»: توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الأول من 2025

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«أسمنت القصيم»: توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الأول من 2025

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم، اليوم، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من عام 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع 87,808,518 ريال.
وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 109,760,647 سهم.
وأشارت إلى أن تاريخ الأحقية 1446-11-28 الموافق 2025-05-26، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-12-20 الموافق 2025-06-16.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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