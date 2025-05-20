شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت القصيم»: توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 109,760,647 سهم.

وأشارت إلى أن تاريخ الأحقية 1446-11-28 الموافق 2025-05-26، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-12-20 الموافق 2025-06-16. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم، اليوم، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من عام 2025م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 87,808,518 ريال.وأضافت أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 109,760,647 سهم.وأشارت إلى أن تاريخ الأحقية 1446-11-28 الموافق 2025-05-26، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-12-20 الموافق 2025-06-16.