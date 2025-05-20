شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودي الألماني الصحية»: ترسية عقد مع «الصحة» بـ47.3 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) ترسية عقد من قبل وزارة الصحة (الديوان العام) بتاريخ 1446/11/22هـ.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن تشغيل طبي لمشروع مستشفى منى الطوارئ 2 (200 سرير - رعاية عاجلة).
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ47.340 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 35 يوما.
وأوضحت أن العقد يشمل: تقديم خدمات التشغيل الطبي لمشروع مستشفى منى الطوارئ 2 بسعة (200 سرير) لتقديم خدمات الرعاية العاجلة خلال موسم الحج.
ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الفعلي للمشروع بتاريخ 1446/11/29هـ الموافق 2025/05/27م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن تشغيل طبي لمشروع مستشفى منى الطوارئ 2 (200 سرير - رعاية عاجلة).
وأضافت أن قيمة العقد تقدر بـ47.340 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 35 يوما.
وأوضحت أن العقد يشمل: تقديم خدمات التشغيل الطبي لمشروع مستشفى منى الطوارئ 2 بسعة (200 سرير) لتقديم خدمات الرعاية العاجلة خلال موسم الحج.
ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الفعلي للمشروع بتاريخ 1446/11/29هـ الموافق 2025/05/27م.