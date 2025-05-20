شكرا لقرائتكم خبر عن رفض استئناف «جاكو» في دعوى ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو" من محاميها، اليوم، حكم محكمة الاستئناف الإدارية، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض دعوى ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 16 يناير الماضي صدور حكم من محكمة الاستئناف الإدارية بخصوص قيد دعوى ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة للمطالبة بباقي المساحة المحياة.

وقالت الشركة: إنها ستتخذ الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة للمطالبة بتمليكها ما تبقى من مساحة الأرض التي قامت بإحيائها.