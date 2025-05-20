شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 11438 نقطة، وبتداولات بلغت، 4.850 مليار ريال.

وبحسب موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 196.387 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.617 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 132 شركة ارتفعت أسهم 132 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 106، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، مجموعة إم بي سي، وجبسكو، والزامل للصناعة، والغاز، ومياهنا، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لموقع تداول، كانت أسهم شركات، قو للاتصالات، وسدافكو، وتشب، والفخارية، والباحة، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.1% عند 27528 نقطة، وبتداولات بلغت، 22.142 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.826 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 51.377 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 42 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 31، من بين 116 شركة مدرجة في السوق الموازية.