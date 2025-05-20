شكرا لقرائتكم خبر عن "المواصفات والجودة" تنظم ورشة عمل مصرية سعودية لبحث متطلبات التصدير والان مع تفاصيل الخبر

تنظم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورشة عمل تحت عنوان "متطلبات التصدير للسوق السعودي: المواصفات واللوائح الفنية"، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الهيئات والمؤسسات المعنية بالتصدير والتجارة من الجانبين.

وأكد الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن الورشة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية والرغبة المشتركة في دفع حركة التجارة وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق السعودي من خلال تعزيز الاعتراف والتفويض المتبادل للأنشطة المقدمة من هيئة المواصفات والجودة المصرية وهيئة المواصفات السعودية وإن الهيئة تُولي أهمية كبرى لتقوية جسور التعاون الفني مع الجهات النظيرة في المملكة،بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري وضمان توافقه مع متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية.

كما أكد رئيس الهيئة أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لدعم المصدرين وتحقيق مستهدفات استراتيجية رؤية مصر 2030 فيما يخص تعميق التصنيع المحلي وتحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة حصتها في الأسواق العربية والدولية.

وسوف تشهد الورشة حضورًا رفيع المستوى من الجانب السعودي في مقدمتهم السيد أنور القحطاني، الملحق التجاري لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة والسيد خالد المعيوف إلى جانب المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك"وعدد من مسؤولي الهيئات والمجالس التصديرية المصرية قطاع التمثيل التجاري المصري.



