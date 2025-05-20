شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-5-2025 أمام الجنيه فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-5-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات، بالبنك المركزي 49.98 جنيه للشراء و50.12 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء، فى البنك الاهلي عند 49.88 جنيه للشراء 49.98 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.9 جنيه للشراء 50 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.87 جنيه للشراء 49.97 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.87 جنيه للشراء 49.97 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.88 جنيه للشراء.

49.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.9 جنيه للشراء.

50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.88 جنيه للشراء.

49.98 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.87 جنيه للشراء.

49.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.87 جنيه للشراء.

49.97 جنيه للبيع.