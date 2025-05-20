شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: تنفيذ مسح سيزمى بتكنولوجيا النودز الأرضية لأول مرة بغرب أسيوط قريبا والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة البترول إنه تم الاتفاق مع شركة ARDISEIS EGYPT BRANCH لتنفيذ مسح سيزمي ثنائي الأبعاد بتكنولوجيا النودز الأرضية لأول مرة بأطوال 5233 كيلو متر طولي مقسمة علي منطقتين لتغطية الحوض الترسيبي غرب أسيوط والحوض الترسيبي الداخلة وسيتم البدء في المسح السيزمي خلال الاسابيع القليلة القادمة.

وجاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالسعي إلى تعزيز أنشطة البحث والاستكشاف في جميع مناطق جمهورية مصر العربية وتسريع وتيرة الانتاج وخاصة بالمناطق التابعة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وفتح أفاق استثمارية جديدة للمناطق الواعدة والبكر وكذلك توفير المزيد من البيانات السيزمية بالمناطق الجديدة .

الجدير بالذكر أن هذا المشروع سيستغرق 9 أشهر متضمنا المسح السيزمى وأعمال المعالجة حيث سيساعد هذا المسح السيزمى فى فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين واستكشاف مناطق جديدة لتعزيز معدلات الإنتاج.