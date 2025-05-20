شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: الموافقة على إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة بـ158.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر مارس عام 2025، وبلغت 232 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 26.9 مليار جنيه، مقارنة بـ229 موافقة خلال شهر مارس من عام 2024 بقيمة مصـدرة قدرها 16.4 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات انخفاضًا بنسبة 2.9%، ونموًا في قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 64.3%.

ووزعت الموافقات بين 225 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 24.5 مليار جنيه خلال شهر مارس لعام 2025 مقابل 230 موافقة بقيمة 14.9 مليار جنيه خلال شهر نفسه من عام 2024 بنسبة انخفاض 2.2% في عدد الموافقات، وبنسبة نمو 64.9% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 6 موافقات بقيمة 785.5 مليون جنيه خلال شهر مارس عام 2025 مقارنة مع 8 موافقات بقيمة 637 مليون جنيه خلال شهر مارس لعام 2024 بنسبة انخفاض 25% في عدد الموافقات، وبنسبة نمو 23.3% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2025 بلغت 860 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 158.5 مليار جنيه، مقارنة بـ870 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 158.1 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام السابق، ومن ثم شهدت عدد الموافقات انخفاضًا بنسبة 1.1%، وبقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 0.01%.

ووزعت الموافقات بين 827 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 97.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2025 مقابل 833 موافقة، بقيمة 146.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2024 بنسبة انخفاض 0.7% في عدد الموافقات، وبنسبة 33.5% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 29 موافقة بقيمة 26.6 مليار جنيه مقارنة مع 34 موافقة بقيمة 5.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 14.7% في عدد الموافقات، وبنسبة نمو 367.2% بقيمة التأسيس.