الاقتصاد

سعر الجنيه الاسترلينى يختتم تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025 على تراجع

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سعر الجنيه الاسترلينى يختتم تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025 على تراجع

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الثلاثاء، 20 مايو 2025 03:27 م

اختتم سعر الجنيه الإسترليني  تعاملاته أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى اليوم الثلاثاء 20-5-2025، على تراجع، ليسجل فى البنك المركزي 66.58 جنيه للشراء، و66.75 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 66.53 جنيه للشراء، و66.91 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني.


وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

66.53  جنيه للشراء.
66.91 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

66.59 جنيه للشراء.
66.97 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

66.53 جنيه للشراء.
66.91 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

66.53 جنيه للشراء.
66.91 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

66.53 جنيه للشراء.
66.91 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

66.75 جنيه للشراء.
67.05 جنيه للبيع.


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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