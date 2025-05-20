شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توقف شركة بيراميدز لصناديق الاستثمار عن مزاولة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم (1118) لسنة 2025، والمتضمن فى مادته الأولى: "وقف شركة بيراميدز لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار – ترخيص رقم 739 لسنة 2017 – عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة سبعة أيام إعمالًا لنص المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار الموجه إلى الشركة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول بتاريخ 5 فبراير الماضي.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر فبراير عام 2025، وبلغت 280 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 82.2 مليار جنيه، مقارنة بـ292 موافقة خلال شهر فبراير من عام 2024 بقيمة مصـدرة قدرها 97.8 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات، وقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال انخفاضًا بنسبة 4.1%، 15.9%، على الترتيب.

ووزعت الموافقات بين 270 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 48.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير لعام 2025 مقابل 279 موافقة بقيمة 94 مليار جنيه خلال شهر نفسه من عام 2024 بنسبة انخفاض 3.2% فى عدد الموافقات، وبنسبة 48.8% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 7 موافقات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال شهر فبراير عام 2025 مقارنة مع 12 موافقة بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال شهر فبراير لعام 2024 بنسبة انخفاض 41.7% فى عدد الموافقات، وبنسبة 37.8% بقيمة التأسيس.