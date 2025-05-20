وزارة الصناعة تبرم اتفاقية مع وزارة البلديات لتعزيز الاستفادة من بوابة “فرص”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اتفاقية مع وزارة البلديات والإسكان؛ لتعزيز الاستفادة من بوابة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”، في طرح وإدارة الفرص الاستثمارية العقارية المرتبطة بالأنشطة الصناعية الواقعة ضمن اختصاصها، مما يسهم في تحفيز نمو الاستثمارات الصناعية، وذلك بحضور معالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري.

ومثّل وزارة الصناعة والثروة المعدنية في توقيع الاتفاقية وكيل الوزارة للإستراتيجية والتطوير المهندس عبدالله بن فهد الفارس، فيما مثّل وزارة البلديات والإسكان وكيل الوزارة للتخصيص والاستدامة المالية المكلَّف المهندس عبدالمجيد بن عبدالرحمن العسكر.

وتستهدف الاتفاقية، تطوير وسائل طرح الاستثمارات المدرجة تحت اختصاص الجهات الحكومية، من خلال الإعلان عنها عبر بوابة “فرص”، بما يرفع جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، ويدعم استقطاب الاستثمارات النوعية تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.

وتُتيح الاتفاقية استخدام بوابة “فرص” لطرح وإدارة الفرص الاستثمارية العقارية المدرجة تحت اختصاص وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بما لا يتعارض مع الاتفاقيات والإجراءات الداخلية لقطاعات الوزارة ومنظومتها.

وتُعدُّ بوابة “فرص” المنصة الرئيسة لطرح وإدارة الفرص الاستثمارية العقارية داخل المدن السعودية، حيث تمكّن المستثمرين من التعرف على الفرص والاطلاع على كافة تفاصيلها بكل يسر وسهولة، كما تتيح المجال للتقديم على الفرص وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

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