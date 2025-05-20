شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن صيدليات المتحدة” تفوز بجائزة “أفضل بيئة عمل” في السعودية لعام 2025..طرح فرص وظيفية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت صيدليات المتحدة، إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال الأدوية والمنتجات الصحية بالمملكة العربية السعودية، عن حصولها على جائزة “أفضل بيئة للعمل” لعام 2025، من مؤسسة Great Place to Work، لتؤكد مجددًا مكانتها كأحد أفضل جهات التوظيف وأكثرها جذبًا للمواهب على مستوى القطاع الصحي في المملكة.

وتُعد جائزة “أفضل بيئة للعمل” واحدة من الجوائز المرموقة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تعتمد في تقييمها على آراء الموظفين أنفسهم وتجربتهم المباشرة داخل بيئة العمل. وقد أظهرت نتائج التقييم أن 94% من موظفي صيدليات المتحدة صرحوا بأنها “مكان رائع للعمل”، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي بـ4%، ويعكس مستوى الرضا العالي لدى الكوادر البشرية العاملة في الشركة.

وفي هذا السياق، صرّحت سارة لويس-كولين، نائبة رئيس قسم التقدير العالمي في مؤسسة Great Place to Work، قائلة: “شهادة أفضل مكان للعمل هي أكثر من مجرد تصنيف؛ إنها انعكاس حقيقي لثقافة الشركة وممارساتها اليومية التي تعزز من شعور الانتماء والرضا لدى الموظفين، ومن خلال نتائج التقييم المتميزة التي حققتها صيدليات المتحدة، يمكننا القول بثقة إنها من بين أفضل المؤسسات التي تضع رفاهية موظفيها في مقدمة أولوياتها”.

وأضافت كولين: “يُظهر هذا التكريم أن صيدليات المتحدة نجحت في بناء بيئة عمل تقوم على الثقة، والشفافية، والدعم المستمر، وهي القيم التي تضمن استمرارية الأداء العالي واستقطاب الكفاءات”.

من جهته، أعرب الأستاذ/ خالد ياسين، الرئيس التنفيذي لمجموعة صيدليات المتحدة، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، قائلاً: “إن حصولنا على هذه الجائزة المرموقة يمثل شهادة حقيقية على التزامنا ببناء ثقافة عمل إيجابية وداعمة، ويعود الفضل أولاً وأخيرًا إلى موظفينا الذين يشكّلون حجر الأساس لنجاحاتنا المتواصلة، ونثمّن جهودهم وتفانيهم الذي مهد الطريق لهذا التكريم الرفيع”.

وأشار ياسين إلى أن صيدليات المتحدة تضع تطوير بيئة العمل على رأس أولوياتها، حيث تستثمر باستمرار في برامج التدريب المهني ورفع كفاءة الموظفين من أجل تعزيز الأداء وتحقيق التميز المؤسسي.

الشركة تأسست على قيم مهنية احترافية

ويذكر أن مجموعة صيدليات المتحدة تأسست على يد الشيخ الدكتور محمد عبد الرحيم ياسين، الذي يُعد من أبرز رواد قطاع الصيدلة والصحة في المملكة، بخبرة تمتد لعقود، استطاع الشيخ الدكتور محمد عبد الرحيم ياسين أن يرسّخ قواعد شركة وطنية قوية وموثوقة، تعتمد على القيم الإسلامية الأصيلة والمهنية العالية، وتلتزم بتقديم أعلى مستويات الخدمة في قطاع الرعاية الصحية، مع دعم الابتكار وتحفيز الكفاءات الوطنية، وتُجسد الجائزة اليوم ثمرة هذا النهج المؤسسي الواضح، المبني على أساس متين من الثقة والاستدامة.

بيئة داعمة للنمو والتطوير

وتتبنّى صيدليات المتحدة فلسفة تضع الموظف في قلب عملية النمو، عبر توفير برامج تدريب وتطوير قيادية تسهم في رفع جاهزية الكوادر الإدارية والفنية، وتعزيز الولاء المؤسسي.

كما تطبق الشركة سياسات مرنة تتيح للموظفين بيئة عمل متوازنة، قائمة على التقدير والعدالة الوظيفية، مما يخلق حالة من التفاعل الإيجابي داخل جميع مستويات الشركة.

فرص وظيفية واعدة

وتدعو صيدليات المتحدة جميع أصحاب المهارات والكفاءات من الشباب السعودي والمقيمين إلى الانضمام إلى بيئة العمل الحاصلة على اعتماد دولي، حيث يمكن للراغبين بالتقديم زيارة صفحة التوظيف الخاصة بالشركة عبر الرابط التالي: https://unitedpharmacy.sa/ar/career

وتعد صيدليات المتحدة واحدة من أسرع سلاسل الصيدليات نموًا في المملكة، وتتميز بتقديمها مجموعة واسعة من الأدوية والعلاجات والخدمات الصحية المتكاملة للمجتمع، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والاحترافية، ورسالة واضحة تسعى إلى تعزيز صحة الفرد والمجتمع.

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