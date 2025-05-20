شكرا لقرائتكم خبر عن أجور التنفيذيين ترتفع 50% منذ 2019.. والعمال بلا زيادة تذكر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت دراسة حديثة أجرتها منظمة "أوكسفام" وشملت بيانات من أكثر من 2000 شركة في 35 دولة، أن متوسط دخل الرؤساء التنفيذيين تجاوز مليون دولار سنويًا (885 ألف يورو) في عام 2024، مسجلًا قفزة كبيرة مقارنة بأجور العاملين العاديين.

ويؤكد التقرير أن أجور القيادات التنفيذية ارتفعت بوتيرة أسرع بنحو 56 مرة مقارنة بالموظفين منذ عام 2019.

ارتفاع كبير في أجور التنفيذيين مقابل ركود أجور العمال

أوضحت الدراسة أن أجور الرؤساء التنفيذيين ارتفعت بنسبة 50% بالقيمة الحقيقية منذ عام 2019، في حين لم تتجاوز زيادة أجور العاملين العاديين 0.9% فقط خلال نفس الفترة. ونشرت "أوكسفام" هذه الأرقام بالتزامن مع يوم العمال العالمي، لتسلط الضوء على اتساع فجوة الدخل العالمية.

أعلى الرواتب التنفيذية في أوروبا: أيرلندا وألمانيا تتصدران

ضمن الدول المشمولة في الدراسة، سجلت أيرلندا أعلى متوسط لأجور الرؤساء التنفيذيين في أوروبا بـ 6.7 مليون دولار سنويًا، تلتها ألمانيا بـ 4.7 مليون دولار. في المقابل، بلغ متوسط دخل الرؤساء التنفيذيين في:

انتقادات لغياب العدالة الاقتصادية

وصف أميتاب بيهار، المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية، المشهد بقوله: "عامًا بعد عام، ترتفع أجور الرؤساء التنفيذيين بينما يظل ملايين العمال يكافحون لتأمين احتياجاتهم الأساسية... هذا ليس خطأ في النظام، بل هو النظام ذاته."

عدم تمثيل النساء في المناصب العليا

أشارت الدراسة إلى أن أقل من 7% من الشركات التي شملها المسح (أكثر من 45,000 شركة) كانت تُدار من قبل نساء، رغم أن دخول الرؤساء التنفيذيين فيها تجاوزت 10 ملايين دولار سنويًا في 2024.

شركات تحقق أرباحًا قياسية.. والعمال يواجهون الغلاء

قال لوك تراينجل، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات العمالية، إن الشركات الكبرى "تُحقق أرباحًا تاريخية بينما تحرم العمال من أبسط حقوقهم"، مؤكدًا أن المليارديرات راكموا 206 مليارات دولار جديدة في عام واحد، بمعدل 23,500 دولار في الساعة، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الدخل العالمي لعام 2023 البالغ 21,000 دولار.

نمو الأجور لا يواكب التضخم عالميًا

رغم إعلان منظمة العمل الدولية عن ارتفاع الأجور الحقيقية عالميًا بنسبة 2.7% في 2024، فقد شهدت بعض الدول مثل فرنسا وجنوب أفريقيا وإسبانيا ركودًا شبه تام في نمو الأجور (0.6%)، وسط أزمة غلاء معيشة متصاعدة.

وبحسب التقرير، فإن التفاوت في توزيع الدخل لا يزال مرتفعًا، خصوصًا في الدول ذات الدخل المنخفض، حيث يحصل أغنى 10% على دخل يعادل 3.4 أضعاف دخل أفقر 40%.