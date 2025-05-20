فرانكلين تمبلتون تحذر: سندات الخزانة الأمريكية تفقد بريقها والدولار مهدد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أثار خفض التصنيف الائتماني لسندات الخزانة الأميركية موجة من التحليلات والتحذيرات من كبرى المؤسسات المالية العالمية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات هذا القرار على الأسواق، وعلى مكانة الدولار والأصول الأميركية.

وقالت شركة فرانكلين تمبلتون إن خفض تصنيف سندات الخزانة الأميركية ليس مفاجئًا، مشيرة إلى أن تكاليف خدمة الدين سترتفع تدريجيًا، وأن المستثمرين سيتجهون لاستبدال سندات الخزانة بأصول أخرى.

وأضافت الشركة أن الأسواق قد تشهد دوامة خطيرة تُعرف بظاهرة الانحدار الحاد في منحنى العائد لعوائد السندات الأميركية، مما سيضع مزيدًا من الضغط على الدولار ويقلل من جاذبية الأسهم الأميركية.

وتوقّع بنك ويلز فارجو ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 و30 عامًا بمقدار 5 إلى 10 نقاط أساس، وذلك عقب خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

من جانبه، قال بنك سوسيتيه جنرال إن تأثر صفة الملاذ الآمن لسندات الخزانة الأميركية سيكون له تداعيات سلبية على الدولار والأصول الأميركية.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن التراجع الأخير للدولار مقابل اليورو غير منطقي، ويعكس حالة من عدم اليقين وفقدان الثقة في السياسات الأميركية لدى بعض المشاركين في الأسواق المالية.

وأشار بنك باركليز إلى أن خفض التصنيفات الائتمانية للولايات المتحدة أفقدها أهميتها السياسية.

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