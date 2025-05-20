الاقتصاد

ارتفاع طفيف في أسعار النفط عند التسوية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

ارتفاع طفيف في أسعار النفط عند التسوية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف عند التسوية الثلاثاء، متأثرة بخفض وكالة “موديز” التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” (13) سنتًا عند التسوية، لتسجل (65.54) دولارًا للبرميل.

وصعد خام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي (20) سنتًا، ليصل إلى (62.69) دولارًا للبرميل عند التسوية.

وكان الخامان قد حققا مكاسب تجاوزت (1%) خلال الأسبوع الماضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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