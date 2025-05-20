ارتفاع طفيف في أسعار النفط عند التسوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف عند التسوية الثلاثاء، متأثرة بخفض وكالة “موديز” التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” (13) سنتًا عند التسوية، لتسجل (65.54) دولارًا للبرميل.

وصعد خام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي (20) سنتًا، ليصل إلى (62.69) دولارًا للبرميل عند التسوية.

وكان الخامان قد حققا مكاسب تجاوزت (1%) خلال الأسبوع الماضي.

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