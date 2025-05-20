الاقتصاد

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. انخفاض في البنوك المصرية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. انخفاض في البنوك المصرية

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. انخفاض في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، 20 مايو 2025 في البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك المركزي المصري، 50.12 جنيه للبيع، و49.99 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري، 50.01 جنيه للبيع، و49.91 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك مصر، إلى: 50.01 جنيه للبيع، و49.91 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك الإسكندرية، 50.01 جنيه للبيع، و49.91 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك قناة السويس، 50 جنيها للبيع، و49.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك التجاري الدولي، إلى: 50.01 جنيه للبيع، و49.91 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك فيصل

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك فيصل الإسلامي، 50 جنيها للبيع، و49.90 جنيها للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 50.11 جنيه للبيع، و50.02 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك الكويت الوطني، إلى: 50 جنيها للبيع، و49.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك قطر الوطني، 49.97 جنيه للبيع، و49.87 جنيه للشراء.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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