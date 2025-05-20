شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. انخفاض في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، 20 مايو 2025 في البنوك المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك المركزي المصري، 50.12 جنيه للبيع، و49.99 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك الأهليبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري، 50.01 جنيه للبيع، و49.91 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك مصرانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك مصر، إلى: 50.01 جنيه للبيع، و49.91 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك الإسكندرية، 50.01 جنيه للبيع، و49.91 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قناة السويسبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك قناة السويس، 50 جنيها للبيع، و49.90 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك التجاري الدوليانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك التجاري الدولي، إلى: 50.01 جنيه للبيع، و49.91 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك فيصلسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك فيصل الإسلامي، 50 جنيها للبيع، و49.90 جنيها للشراء.
سعر الدولار في مصرف أبوظبيبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 50.11 جنيه للبيع، و50.02 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنيانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك الكويت الوطني، إلى: 50 جنيها للبيع، و49.90 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك قطر الوطني، 49.97 جنيه للبيع، و49.87 جنيه للشراء.
اسماعيل الماحي
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