شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 فى الكويت.. عيار 18 بـ23.800 دينار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرار نسبيا، حيث سجل الجنيه الذهب سعر 222.175 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 31.750 دينار

- عيار 22 سجل 29.100 دينار

- عيار 21 سجل 27.775 دينار

- عيار 18 سجل 23.800 دينار

- عيار 14 سجل 18.525 دينار

- عيار 12 سجل 15.875 دينار

- الأونصة 987.225 دينار

- الجنيه الذهب 222.175 دينار

- الأونصة بالدولار 3214.61 دولار

وشهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل تزايد التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، مما قلل من إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.