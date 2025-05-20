شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترليني يتراجع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالثلاثاء، 20 مايو 2025 11:24 ص
تراجع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025، ليسجل فى البنك المركزي 66.90 جنيه للشراء، و67.09 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 66.61 جنيه للشراء، و66.94 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
66.61 جنيه للشراء.
66.94 جنيه للبيع.
66.71 جنيه للشراء.
66.98 جنيه للبيع.
66.61 جنيه للشراء.
66.95 جنيه للبيع.
66.60 جنيه للشراء.
66.87 جنيه للبيع.
66.60 جنيه للشراء.
66.92 جنيه للبيع.
66.75 جنيه للشراء.
67.05 جنيه للبيع.
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