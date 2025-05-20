شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تنظم رحلات تعريفية لشركات السياحة من السوق البولندى للمقصد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي يلتقي بشركات السياحة للترويج للمقصد المصري

في ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار بتعزيز التواصل مع منظمي الرحلات والاتحادات وشركات السياحة بالأسواق المستهدفة للترويج للمقصد المصري بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة له، نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي رحلتين تعريفيتين بالمقصد السياحي المصري لممثلي 65 شركة سياحة تعمل بالسوق الهولندي وذلك بالتعاون مع منظمي رحلات TUI و ETI.

وتضمن برنامج هاتين الرحلتين زيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بمدن الغردقة والأقصر والقاهرة والعلمين الجديدة بالإضافة إلى زيارة عدد من المنشآت الفندقية والسياحية.

وخلال هذه الرحلات، التقى المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالوفدين، في مدينة الغردقة، حيث استعرض من خلال عرض تقديمي، استراتيجية الوزارة ومستهدفاتها لزيادة الأعداد السياحية والطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين وجهودها لرفع كفاءة الخدمات المقدمة بالأماكن السياحية والآثرية بما يساهم في تحسين تجربة السائح خلال زيارته للمقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى جهود الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكات الطرق والمواصلات مما ساهم في تسهيل انتقال وتنقل السائحين بين المقاصد السياحية المختلفة.

كما أشار إلى الأنشطة الترويجية التي تقوم بها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري والتي من بينها تنفذ حملات ترويجية مشتركة ورحلات تعريفية، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية وغيرها، مستعرضاً المنتجات والأنماط السياحية المتنوعة بالمقصد المصري، وجهود الدولة والوزارة لتطوير وخلق منتجات سياحية جديدة.

وتطرق أيضاً للحديث عن المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه يوم 3 يوليو القادم والذي يعد نقطة جذب هامة وإضافة كبيرة للسياحة المصرية، ومنطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة كمقصد سياحي واعد.











