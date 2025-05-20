شكرا لقرائتكم خبر عن سعر كيلو الذهب اليوم فى مصر يسجل 5.2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر كيلو الذهب في مصر اليوم 5.2 مليون جنيه في تعاملات اليوم بدون إضافة رسوم وتكاليف التصنيع والضريبة والدمغة، وهناك سبائك ذهب في مصر من 1 جرام إلي 1 كيلو.

وسجلت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعاً قبل قليل بحوالي 5 جنيهات في الأسواق وسط تذبذب أسعار الذهب عالمياً.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24 يسجل 5200 جنيهًا.

- عيار 21 يسجل 4545 جنيهًا.

- عيار 18يسجل 3895 جنيهًا.

- الجنيه الذهب يسجل 36360 جنيهًا.

ويأتي هذا الصعود بعد أسبوع صعب فقد خلاله المعدن النفيس نحو 3.6% من قيمته، متأثرًا بتحسن شهية المخاطرة عقب الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين.



