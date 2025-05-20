شكرا لقرائتكم خبر عن رجال أعمال مصريون يزورن لبنان لبحث زيادة التبادل التجارى يوم 28 مايو والان مع تفاصيل الخبر

بالتزامن مع الزيارة التاريخية للرئيس اللبناني إلي القاهرة واهميتها في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تنظيم زيارة إلي العاصمة بيروت بنهاية مايو الجارى.

وأعرب مجلس إدارة الجمعية برئاسة المهندس فتح الله فوزي، عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه للبنان والاستثمارات اللبنانية فى مصر.

وأكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون للقاهرة تأتي في توقيت هام لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها لبنان والمنطقة بشكل عام، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه للبنان الشقيق.

وقال فوزى، إن توقيت هذه الزيارة الهامة والتي تأتي قبل انعقاد اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة في يونيو المقبل، تدعم جهود الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال في الملف الاقتصادي والتي عملت على مدى تاريخها علي تعزيز التعاون التجاري والترويح لفرص الاستثمار في البلدين حيث تقوم حاليا بالاعداد لتنظيم زيارة للبنان يوم 28 من مايو الجارى.

وأوضح أن زيارة وفد رجال الأعمال لبيروت تتضمن مجموعة من اللقاءات مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاقتصادية ومجتمع الأعمال في لبنان بهدف العمل على إزالة أية معوقات تواجه التجارة البينية والاستثمارات المباشرة وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والعمالية وغيرها لوضعها علي أجندة اللجنة العليا المشتركة والمؤسسات وجمعيات الأعمال والقطاع الخاص.

وقال فوزي: "نتمنى أن تشهد الأعوام المقبلة انطلاقة أكبر وزيادة ملموسة للبلدين في التعاون الاقتصادي علي وجه الخصوص، حيث انه بالرغم من الظروف الصعبة التي تواجهها لبنان والمنطقة إلا أن الطموحات والرغبة للبلدين ما زالت اكبر في مساندة القضايا المشتركة والتعاون المشترك وبالأخص في الملف الاقتصادي".

ومن جانبه ثمن فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وقوف الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح بجانب الشعب اللبناني في كل أزماته، وعلي تقديم أوجه الدعم والمساندة للقطاع الخاص اللبناني والاستثمارات اللبنانية في مصر.

وأكد "حدرج" أن هذه الزيارة رفيعة المستوى للرئيس اللبناني للقاهرة سيكون لها مردود إيجابي خاصة على المستوي التجاري وزيادة الاستثمارات المباشرة وتبادل الخبرات في عدة قطاعات تشمل الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة والسياحة الي جانب الاستفادة من التجربة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية في إعادة الإعمار في لبنان.

وأوضح أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في الإصلاحات الاقتصادية والبنية التحتية، ويمكن للبنان الاستفادة من التجربة المصرية في إدارة الأزمات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع القومية الكبرى.

وأكد أهمية تفعيل دور الجاليات ورجال الأعمال حيث أن الجالية اللبنانية في مصر والجالية المصرية في لبنان تمثلان عنصر قوة يمكن استثماره لتعزيز العلاقات الاقتصادية، فضلاً عن دور منظمات رجال الأعمال وعلي رأسها الجمعية المصرية اللبنانية في بناء شراكات مباشرة بين القطاعين الخاصين في البلدين.

كما أشار أنه في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، هناك حاجة لتكتلات إقليمية قوية، لافتا إلي أن التنسيق المصرى اللبناني قد يكون نواة لتحالف اقتصادي أوسع فى الشرق الأوسط.