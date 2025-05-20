شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

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سعر الريال في البنك المركزي

سعر الريال في البنك الأهلي

سعر الريال في بنك مصر

سعر الريال في بنك الإسكندرية

سعر الريال في بنك قناة السويس

سعر الريال في البنك التجاري الدولي

سعر الريال في بنك فيصل

سعر الريال في مصرف أبوظبي

سعر الريال في بنك الكويت الوطني

سعر الريال في بنك قطر الوطني

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، 20 مايو 2025 في البنوك المصرية.سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك المركزي المصري، 13.36 جنيه للبيع، و13.33 جنيه للشراء.بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري، 13.33 جنيه للبيع، و13.26 جنيه للشراء.انخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك مصر، إلى: 13.33 جنيه للبيع، و13.26 جنيه للشراء.سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك الإسكندرية، 13.34 جنيه للبيع، و13.28 جنيه للشراء.بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك قناة السويس، 13.34 جنيه للبيع، و13.25 جنيه للشراء.انخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك التجاري الدولي، إلى: 13.33 جنيه للبيع، و13.28 جنيه للشراء.سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك فيصل الإسلامي، 13.33 جنيه للبيع، و13.25 جنيه للشراء.بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 13.36 جنيه للبيع، و13.34 جنيه للشراء.انخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك الكويت الوطني، إلى: 13.35 جنيه للبيع، و13.22 جنيه للشراء.سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك قطر الوطني، 13.32 جنيه للبيع، و13.21 جنيه للشراء.