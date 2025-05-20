شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
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انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، 20 مايو 2025 في البنوك المصرية.
سعر الريال في البنك المركزي
سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك المركزي المصري، 13.36 جنيه للبيع، و13.33 جنيه للشراء.
سعر الريال في البنك الأهلي
بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري، 13.33 جنيه للبيع، و13.26 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك مصر
انخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك مصر، إلى: 13.33 جنيه للبيع، و13.26 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك الإسكندرية
سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك الإسكندرية، 13.34 جنيه للبيع، و13.28 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك قناة السويس
بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك قناة السويس، 13.34 جنيه للبيع، و13.25 جنيه للشراء.
سعر الريال في البنك التجاري الدولي
انخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك التجاري الدولي، إلى: 13.33 جنيه للبيع، و13.28 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك فيصل
سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك فيصل الإسلامي، 13.33 جنيه للبيع، و13.25 جنيه للشراء.
سعر الريال في مصرف أبوظبي
بلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 13.36 جنيه للبيع، و13.34 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك الكويت الوطني
انخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك الكويت الوطني، إلى: 13.35 جنيه للبيع، و13.22 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك قطر الوطني
سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك قطر الوطني، 13.32 جنيه للبيع، و13.21 جنيه للشراء.