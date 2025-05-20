شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. ارتفاع جديد يثير اهتمام المستثمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 20 مايو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر، اليوم الثلاثاء، إلى: 4550 جنيها للبيع، و4525 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 24 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، اليوم الثلاثاء، 5200 جنيه للبيع، و5171.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر، اليوم الثلاثاء، 4766.75 جنيه للبيع، و4740.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، اليوم الثلاثاء، إلى: 3900 جنيه للبيع، و3878.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 14 سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر، اليوم الثلاثاء، 3033.25 جنيه للبيع، و3016.75 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 12 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر، اليوم الثلاثاء، إلى: 2600 جنيه للبيع، و2585.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب في مصر سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، 36400 جنيه للبيع، و36200 جنيه للشراء.

