شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «الدولية» توافق على تعيين مراجع حسابات للشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة الشركة الدولية للموارد البشرية، اليوم، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس الإثنين.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج اجتماع الجمعية: الموافقة على تعيين شركة زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبدالله الحجاج للاستشارات المهنية كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.
وأفادت بأن تعيين مراجع الحسابات لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي ، وللربع الأول من العام المالي.
وأشارت إلى أن تعيين مراجع الحسابات بأتعاب إجمالية ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج اجتماع الجمعية: الموافقة على تعيين شركة زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبدالله الحجاج للاستشارات المهنية كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة.
وأفادت بأن تعيين مراجع الحسابات لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي ، وللربع الأول من العام المالي.
وأشارت إلى أن تعيين مراجع الحسابات بأتعاب إجمالية ألف ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.