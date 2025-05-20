شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بإرتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 31422 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 39176 نقطة ، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 14105 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 9285 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 12594 نقطة.