شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالثلاثاء، 20 مايو 2025 10:34 ص
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بإرتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 31422 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 39176 نقطة ، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 14105 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 9285 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 12594 نقطة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز