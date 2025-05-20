شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 20-5-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 20مايو 2025 ،ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.70جنيه للشراء.

13.76جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.82جنيه للشراء.

13.77جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.80جنيه للشراء.

13.75جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.68جنيه للشراء.

13.74جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.79جنيه للشراء.

13.74جنيه للبيع