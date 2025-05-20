شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-5-2025 أمام الجنيه فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-5-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزى 49.98 جنيه للشراء و50.17 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، فى البنك الاهلى 49.99 جنيه للشراء 50 جنيها البيع، فى بنك مصر 49.99 جنيه للشراء 50 جنيها البيع وفي بنك القاهرة سجل 50 جنيها للشراء 50 جنيها البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.99 جنيه للشراء 50 جنيها البيع.

وسجل سعر الدولار الان فى بداية التعاملات كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.99 جنيه للشراء.

50 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.99 جنيه للشراء.

50 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.99 جنيه للشراء.

50.1 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.99 جنيه للشراء.

50.11 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

50 جنيها للشراء.

50.1 جنيه للبيع.