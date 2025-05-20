شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 فى البحرين عيار 24 بـ 39.100 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية . وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.
أسعار الذهب في البحرين
عيار 24 سجل 39.100 دينار
عيار 22 سجل 35.850 دينار
عيار 2134.225 دينار
عيار 18 سجل 29.325 دينار
عيار 14 سجل 22.825 دينار
عيار 12 سجل 19.550 دينار
الاونصة1216.400 دينار
الجنيه الذهب273.750 دينار
الأونصة بالدولار3235.09 دولار
ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.
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