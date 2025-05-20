شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 فى البحرين عيار 24 بـ 39.100 دينار والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية . وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 39.100 دينار

عيار 22 سجل 35.850 دينار

عيار 2134.225 دينار

عيار 18 سجل 29.325 دينار

عيار 14 سجل 22.825 دينار

عيار 12 سجل 19.550 دينار

الاونصة1216.400 دينار

الجنيه الذهب273.750 دينار

الأونصة بالدولار3235.09 دولار

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.