شكرا لقرائتكم خبر عن المتحف المصرى الكبير يستضيف فعاليات ملتقى التمكين بالفن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وزارات كل من السياحة والآثار، والثقافة، والشباب والرياضة، والبيئة، والتضامن الاجتماعي، استضاف المتحف المصري الكبير، النسخة الثالثة من ملتقى التمكين بالفن، والذي تنظمه مؤسسة آرت توداي للفنون، احتفاءاً بالمواهب الفنية النسائية، ويعزز تمكين المرأة من خلال الفن.

وتأتي استضافة المتحف المصري لهذا الملتقى، ضمن فعاليات التشغيل التجريبي له في إطار رؤيته كمجمّع ثقافي حضاري يعزِّز دور الابتكار، ويعزز من الاستفادة من التراث لتشكيل مستقبل أكثر إلهامًا لكافة فئات المجتمع.

ويشارك في الملتقى أكثر من 200 فنانة، من أكثر من 35 دولة، وحضر الافتتاح مجموعة من السادة السفراء، والشخصيات العامة والفنانين.

وخلال كلمته رحب الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، بالحضور، مؤكِّدًا على حرص المتحف على المشاركة في هذا الملتقي المميز لتعزيز روح التعاون، وتبادل الرؤى، مُشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير ليس متحفًا تقليدياً، بل هو مجمّع ثقافي، ومنارة للحضارة والتراث، يحتفي بالتاريخ المصري، ويشجِّع على الإبداع والابتكار.

ويقدم الملتقى هذا العام برنامج متنوع، يشمل معرِض للفنون البصرية، وحلقات نقاشية، وجلسات رسم حي، وورش عمل يقدِّمها متخصصون.



كما تُركِّز هذه النسخة -بشكل خاص- على الشمولية، التي تعمل على تحقيق التبادل الثقافي، والعدالة، والسلام، والمساواة بين الجنسين.