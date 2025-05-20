شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، اليوم، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس الإثنين.وقالت أرامكو السعودية في بيان على تداول السعودية: نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.3. مناقشة تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2024م.