شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء: بدء طرح صكوك رأس مال إضافي مقومة بالدولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مصرف الإنماء، اليوم، بدء طرح إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى.
وبحسب بيان المصرف على تداول السعودية، سيُحدد عدد صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة وشروطها وفقاً لظروف السوق.
وأضاف أن تاريخ بداية الطرح 1446-11-22 الموافق 2025-05-20، فيما سيكون تاريخ نهاية الطرح 1446-11-25 الموافق 2025-05-23.
وأوضح أن الفئة المستهدفة من الإصدار: المستثمرون المؤهلون داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وعين المصرف كلا من: مصرف أبو ظبي الإسلامي بي جي اس س، وشركة الإنماء المالية، وبنك الإمارات دبي الوطني بي.جي.اس.سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال وجي. بي. مورجان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين.
وأفاد بأن الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار وبزيادات قدرها 1000 دولار على ما يزيد عن ذلك.
وسيحدد سعر وعائد طرح الصك حسب ظروف السوق، فيما ستكون مدة استحقاق الصك دائمة، ويجوز استردادها بعد خمسة سنوات ونصف.
ويمكن استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق ببرنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.
وبحسب بيان المصرف على تداول السعودية، سيُحدد عدد صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة وشروطها وفقاً لظروف السوق.
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وأوضح أن الفئة المستهدفة من الإصدار: المستثمرون المؤهلون داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وعين المصرف كلا من: مصرف أبو ظبي الإسلامي بي جي اس س، وشركة الإنماء المالية، وبنك الإمارات دبي الوطني بي.جي.اس.سي، وجولدمان ساكس إنترناشونال وجي. بي. مورجان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين.
وأفاد بأن الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار وبزيادات قدرها 1000 دولار على ما يزيد عن ذلك.
وسيحدد سعر وعائد طرح الصك حسب ظروف السوق، فيما ستكون مدة استحقاق الصك دائمة، ويجوز استردادها بعد خمسة سنوات ونصف.
ويمكن استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق ببرنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.