شكرا لقرائتكم خبر عن «عزم السعودية»: ترسية مشروع تقديم خدمات استشارية مع وزارة التجارة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، ترسية مشروع تقديم خدمات استشارية لشؤون التوطين بوزارة التجارة.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تتجاوز قيمة المشروع (5%) من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2024م.ويهدف المشروع إلى تقديم خدمات استشارية لتشغيل وإدارة البنية التحتية الرقمية لشؤون التوطين بوزارة التجارة.