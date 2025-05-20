شكرا لقرائتكم خبر عن «عزم السعودية»: ترسية مشروع تقديم خدمات استشارية مع وزارة التجارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، ترسية مشروع تقديم خدمات استشارية لشؤون التوطين بوزارة التجارة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تتجاوز قيمة المشروع (5%) من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2024م.
ويهدف المشروع إلى تقديم خدمات استشارية لتشغيل وإدارة البنية التحتية الرقمية لشؤون التوطين بوزارة التجارة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تتجاوز قيمة المشروع (5%) من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2024م.
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