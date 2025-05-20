شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «مكة للإنشاء» توافق على توزيع أرباح عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير، اليوم، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس الإثنين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.
2) الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.
3) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.
4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
5) الموافقة على تعيين مكتب السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م، بأتعاب إجمالية قدرها 850,000 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (300.000.000 ريال) على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بواقع (1.50 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 15٪ من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء بتاريخ 15/12/1446هـ الموافق 11/06/2025م.
7) الموافقة على صرف مبلغ (4.357,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.
8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة ومؤسسة زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار معرض بالمركز التجاري مساحته 16م2 بإيجار سنوي قدره 564.880 ريال (دون مزايا تفضيلية).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.
2) الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.
3) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.
4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
5) الموافقة على تعيين مكتب السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م، بأتعاب إجمالية قدرها 850,000 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (300.000.000 ريال) على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بواقع (1.50 ريال) عن السهم الواحد وبنسبة 15٪ من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء بتاريخ 15/12/1446هـ الموافق 11/06/2025م.
7) الموافقة على صرف مبلغ (4.357,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.
8) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة ومؤسسة زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد إيجار معرض بالمركز التجاري مساحته 16م2 بإيجار سنوي قدره 564.880 ريال (دون مزايا تفضيلية).