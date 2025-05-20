شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «رعاية» توافق على توزيع أرباح نقدية عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.

2- الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها.

3 - الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته.

4- الموافقة على صرف مبلغ 3,700,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المُنتهية في 31/12/2024م.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 89,380,000 ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2024م بواقع 2 ريال لكل سهم وبنسبة 20% من قيمة السهم الإسمية على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق, وسيتم توزيع الأرباح يوم الاثنين 2 يونيو 2025م الموافق 6 ذو الحجة 1446هـ. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، اليوم، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الإثنين.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.2- الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها.3 - الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته.4- الموافقة على صرف مبلغ 3,700,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المُنتهية في 31/12/2024م.5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 89,380,000 ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2024م بواقع 2 ريال لكل سهم وبنسبة 20% من قيمة السهم الإسمية على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق, وسيتم توزيع الأرباح يوم الاثنين 2 يونيو 2025م الموافق 6 ذو الحجة 1446هـ.