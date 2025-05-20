شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي» توقع عقدا مع «المياه الوطنية» بـ66.6 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية