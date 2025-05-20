شكرا لقرائتكم خبر عن «توبي» توقع عقدا مع «المياه الوطنية» بـ66.6 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي)، أمس، عقد مشروع تشغيل مركز الاتصال الموحد لشركة المياه الوطنية – القنوات الصوتية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 66.629 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 3 سنوات ميلادية.
وأضافت أن العقد يتضمن: تشغيل وتجهيز وتطوير مركز الاتصال الموحد للقنوات الصوتية في شركة المياه الوطنية وذلك للعناية بعملاء الشركة من خلال إدارة عمليات مركز الاتصال، تجهيز وتهيئة المقر التشغيلي، توفير الأنظمة والحلول التقنية في مركز الاتصال الموحد طوال فترة المشروع التي تمتد لثلاث سنوات تعاقدية.
وأوضحت أن لهذا العقد أثر ايجابي للسنوات المالية: 2025، و2026 و2027.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بـ 66.629 مليون ريال، فيما تبلغ مدة العقد 3 سنوات ميلادية.
وأضافت أن العقد يتضمن: تشغيل وتجهيز وتطوير مركز الاتصال الموحد للقنوات الصوتية في شركة المياه الوطنية وذلك للعناية بعملاء الشركة من خلال إدارة عمليات مركز الاتصال، تجهيز وتهيئة المقر التشغيلي، توفير الأنظمة والحلول التقنية في مركز الاتصال الموحد طوال فترة المشروع التي تمتد لثلاث سنوات تعاقدية.
وأوضحت أن لهذا العقد أثر ايجابي للسنوات المالية: 2025، و2026 و2027.