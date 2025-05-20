شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «تكوين» توافق على أعمال وعقود مع أطراف ذات علاقة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31 ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 بعد مناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2024/12/31 ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس عبدالعزيز محمد العثمان عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2024/12/16 لأعمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2026/1/20 خلفاً للعضو السابق جميل عبد الله المحيميد عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي.

6. الموافقة على تعيين الخراشي Al Kharashi & Co - Forvis (Mazars) مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية للعام 2025، والربع الأول من العام المالي 2026، وتحديد أتعابه بقيمة (1,000,000) ريال.

7. الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة.

8. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

9. الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

10. الموافقة على لائحة وميثاق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، عبدالمحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس عبدالعزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، جورج أنطونيوس إبراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 01/01/2025 إلى 31/12/2025. وهي عبارة عن اتفاقية توريد القوارير وعبوات التغليف من الشركات التابعة لشركة تكوين بناءً على أوامر شراء وآلية أسعار وشروط تسليم واضحة ومحددة، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2024 بلغت 92,708,946 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، عبدالمحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس عبدالعزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، جورج أنطونيوس إبراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 01/01/2025 إلى 31/12/2025.

وهي عبارة عن خدمات سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة ومكافحة الحشرات والزواحف، علماً بأن قيمة التعامل في عام 2024 بلغت (3,238,070) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، عبدالمحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس عبدالعزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، جورج أنطونيوس إبراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 01/01/2025 إلى 31/12/2025. وهي عبارة عن اتفاقية إيجار أرض مصنع شركة البلاستيك السعودية لأنظمة التغليف داخل الأراضي التابعة لشركة العثمان القابضة في الجرن، علماً بأن قيمة التعامل في عام 2024 كانت (230,000) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

14. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، عبدالمحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس عبدالعزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، جورج أنطونيوس إبراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 01/01/2025 إلى 31/12/2025.

وهي عبارة عن اتفاقية إيجار المقر الرئيسي للشركة من شركة العثمان القابضة في برج العثمان بما في ذلك مصاريف الصيانة بناءً على أسعار سوقية عادلة، علماً بأن قيمة التعامل في عام 2024 بلغت 600,918 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

15. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، عبدالمحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس عبدالعزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، جورج أنطونيوس إبراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 01/01/2025 إلى 31/12/2025. وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات إدارة بوالص التأمين لشركة تكوين وشركاتها التابعة بناءً على رسوم وأسعار سوقية عادلة، علماً بأن قيمة التعامل في عام 2024 بلغت (1,209,224) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة العثمان للتسويق الصناعي (ايمكو) - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، عبدالمحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس عبدالعزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، جورج أنطونيوس إبراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 01/01/2025 إلى 31/12/2025. وهي عبارة عن اتفاقية توريد مستلزمات وأدوات صناعية إلى الشركات التابعة لشركة تكوين بناءً على أوامر شراء وآلية أسعار وشروط تسليم واضحة ومحددة. علماً بأن قيمة التعامل في عام 2024 بلغت (14,483) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

17. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين ومؤسسة محمد العثمان للمقاولات المملوكة لرئيس مجلس إدارة شركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، عبدالمحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس عبدالعزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، جورج أنطونيوس إبراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 01/01/2025 إلى 31/12/2025.

وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات الإنشاءات وأعمال الديكور لمصانع شركات تكوين التابعة بموجب أوامر وطلبات شراء وآلية أسعار وشروط تسليم واضحة ومحددة. علماً بأن قيمة التعامل في عام 2024 بلغت (64,602) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

18. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وفندق كمبنسكي العثمان - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، عبدالمحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس عبدالعزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، جورج أنطونيوس إبراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 01/01/2025 إلى 31/12/2025. وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات السكن والضيافة لنزلاء وضيوف شركة تكوين بناءً على رسوم وأسعار سوقية عادلة. علماً بأن قيمة التعامل في عام 2024 كانت (59,305) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

19. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، عبدالمحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس عبدالعزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، جورج أنطونيوس إبراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل إلى 2025/12/31. وهي عبارة عن اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية والدراسات البيئية التي تساعد في الحصول على التراخيص البيئية لجميع شركات تكوين التابعة. علماً بأن قيمة التعامل في عام 2024 كانت (8,625) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

20. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة صحراء الخليج للكيماويات - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، عبدالمحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس عبدالعزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، جورج أنطونيوس إبراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل إلى 2025/12/31. وهي عبارة عن اتفاقية توريد مواد كيميائية لمصانع الشركات التابعة لتكوين عند الحاجة وبناءً على أوامر شراء وآلية أسعار وشروط تسليم واضحة ومحددة. علماً بأن قيمة التعامل في عام 2024 كانت (0) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

21. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة الأحساء للخدمات الطبية - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، عبدالمحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس عبدالعزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، جورج أنطونيوس إبراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 2025/12/31 إلى 2025/01/01.

22. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 بين شركة تكوين المتطورة للصناعات وشركة مصنع الأقمشة المتطورة (ساف)، الشركة الشقيقة التي تمتلك فيها شركة تكوين حصة 30% - والتي لدى عضو مجلس الإدارة جورج أنطونيوس إبراهام، باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة وله مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية توريد الخدمات لشركة (ساف)، وتشمل شراء مواد خام من شركة سابك، وتقديم خدمات إدارية مثل أنظمة المعلومات والمراجعة والخزينة، بالإضافة إلى تمويل رأس المال العامل، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2024 بلغت 55,393.144 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادس عشر (الاجتماع الأول) والتي عقدت أمس الإثنين.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن النتائج تضمنت:1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31 ومناقشته.2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 بعد مناقشته.3. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2024/12/31 ومناقشتها.4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.5. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس عبدالعزيز محمد العثمان عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2024/12/16 لأعمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2026/1/20 خلفاً للعضو السابق جميل عبد الله المحيميد عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي.6. الموافقة على تعيين الخراشيمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية للعام 2025، والربع الأول من العام المالي 2026، وتحديد أتعابه بقيمة (1,000,000) ريال.7. الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة.8. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.9. الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.10. الموافقة على لائحة وميثاق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.11. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، عبدالمحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس عبدالعزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، جورج أنطونيوس إبراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 01/01/2025 إلى 31/12/2025. وهي عبارة عن اتفاقية توريد القوارير وعبوات التغليف من الشركات التابعة لشركة تكوين بناءً على أوامر شراء وآلية أسعار وشروط تسليم واضحة ومحددة، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2024 بلغت 92,708,946 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.12. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، عبدالمحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس عبدالعزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، جورج أنطونيوس إبراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 01/01/2025 إلى 31/12/2025.وهي عبارة عن خدمات سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة ومكافحة الحشرات والزواحف، علماً بأن قيمة التعامل في عام 2024 بلغت (3,238,070) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.13. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، عبدالمحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس عبدالعزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، جورج أنطونيوس إبراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 01/01/2025 إلى 31/12/2025. وهي عبارة عن اتفاقية إيجار أرض مصنع شركة البلاستيك السعودية لأنظمة التغليف داخل الأراضي التابعة لشركة العثمان القابضة في الجرن، علماً بأن قيمة التعامل في عام 2024 كانت (230,000) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.14. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، عبدالمحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس عبدالعزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، جورج أنطونيوس إبراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 01/01/2025 إلى 31/12/2025.وهي عبارة عن اتفاقية إيجار المقر الرئيسي للشركة من شركة العثمان القابضة في برج العثمان بما في ذلك مصاريف الصيانة بناءً على أسعار سوقية عادلة، علماً بأن قيمة التعامل في عام 2024 بلغت 600,918 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.15. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، عبدالمحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس عبدالعزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، جورج أنطونيوس إبراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 01/01/2025 إلى 31/12/2025. وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات إدارة بوالص التأمين لشركة تكوين وشركاتها التابعة بناءً على رسوم وأسعار سوقية عادلة، علماً بأن قيمة التعامل في عام 2024 بلغت (1,209,224) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.16. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة العثمان للتسويق الصناعي (ايمكو) - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، عبدالمحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس عبدالعزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، جورج أنطونيوس إبراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 01/01/2025 إلى 31/12/2025. وهي عبارة عن اتفاقية توريد مستلزمات وأدوات صناعية إلى الشركات التابعة لشركة تكوين بناءً على أوامر شراء وآلية أسعار وشروط تسليم واضحة ومحددة. علماً بأن قيمة التعامل في عام 2024 بلغت (14,483) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.17. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين ومؤسسة محمد العثمان للمقاولات المملوكة لرئيس مجلس إدارة شركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، عبدالمحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس عبدالعزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، جورج أنطونيوس إبراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 01/01/2025 إلى 31/12/2025.وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات الإنشاءات وأعمال الديكور لمصانع شركات تكوين التابعة بموجب أوامر وطلبات شراء وآلية أسعار وشروط تسليم واضحة ومحددة. علماً بأن قيمة التعامل في عام 2024 بلغت (64,602) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.18. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وفندق كمبنسكي العثمان - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، عبدالمحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس عبدالعزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، جورج أنطونيوس إبراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 01/01/2025 إلى 31/12/2025. وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات السكن والضيافة لنزلاء وضيوف شركة تكوين بناءً على رسوم وأسعار سوقية عادلة. علماً بأن قيمة التعامل في عام 2024 كانت (59,305) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.19. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، عبدالمحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس عبدالعزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، جورج أنطونيوس إبراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل إلى 2025/12/31. وهي عبارة عن اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية والدراسات البيئية التي تساعد في الحصول على التراخيص البيئية لجميع شركات تكوين التابعة. علماً بأن قيمة التعامل في عام 2024 كانت (8,625) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.20. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة صحراء الخليج للكيماويات - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، عبدالمحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس عبدالعزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، جورج أنطونيوس إبراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل إلى 2025/12/31. وهي عبارة عن اتفاقية توريد مواد كيميائية لمصانع الشركات التابعة لتكوين عند الحاجة وبناءً على أوامر شراء وآلية أسعار وشروط تسليم واضحة ومحددة. علماً بأن قيمة التعامل في عام 2024 كانت (0) ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.21. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة الأحساء للخدمات الطبية - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، عبدالمحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس عبدالعزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، جورج أنطونيوس إبراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 2025/12/31 إلى 2025/01/01.22. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 بين شركة تكوين المتطورة للصناعات وشركة مصنع الأقمشة المتطورة (ساف)، الشركة الشقيقة التي تمتلك فيها شركة تكوين حصة 30% - والتي لدى عضو مجلس الإدارة جورج أنطونيوس إبراهام، باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة وله مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية توريد الخدمات لشركة (ساف)، وتشمل شراء مواد خام من شركة سابك، وتقديم خدمات إدارية مثل أنظمة المعلومات والمراجعة والخزينة، بالإضافة إلى تمويل رأس المال العامل، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2024 بلغت 55,393.144 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.