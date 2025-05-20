كل ما تريد معرفته عن أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 حالة من الاستقرار خلال تعاملات السوق، وسط تراجع واضح في سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل البنوك، وانخفاض سعر الأوقية عالميًا إلى 3226 دولارًا، ما انعكس على مستويات الأسعار في محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 5194 جنيهًا

عيار 21: 4545 جنيهًا

عيار 18: 3895 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 36,360 جنيهًا



أداء الذهب منذ بداية 2025

منذ مطلع العام الجاري، حافظ الذهب في مصر على أداء قوي، بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، واستمرار السياسات النقدية التوسعية في عدد من الدول الكبرى، ما عزز من جاذبيته كأصل آمن. وقد سجل المعدن الأصفر مكاسب تجاوزت 28%، قبل أن يتراجع مؤخرًا إلى نحو 24%.

تراجع الطلب المحلي على الذهب

ورغم هذه المكاسب، أظهر تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي تراجع إقبال المصريين على شراء الذهب خلال الربع الأول من 2025، حيث بلغ إجمالي المشتريات 11.1 طن، بانخفاض 16% مقارنة بالربع نفسه من 2024 (13.2 طن)، وبتراجع نسبته 8.3% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

تبقى توقعات أسعار الذهب مرهونة بعدة متغيرات عالمية، من أبرزها تحركات الدولار الأميركي، وسياسات الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية غير المتوقعة.

كما يواصل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين لعب دور مؤثر، خاصة بعد القرارات الأخيرة بفرض رسوم جمركية أميركية على واردات صينية ثم التراجع عنها، وهو ما يزيد من المخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي، ويدفع المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.

هل الوقت مناسب للشراء؟

يرى محللون أن السوق لا يزال مناسبًا للشراء على المدى المتوسط والطويل، شريطة اتباع استراتيجية الشراء التراكمي مع كل هبوط، وعدم توظيف كامل السيولة دفعة واحدة.

في المقابل، فإن المضاربة قصيرة الأجل تبقى محفوفة بالمخاطر، في ظل تقلبات حادة يشهدها السوق المحلي والعالمي، ما يجعل الذهب خيارًا غير مضمون للربح السريع في هذه الظروف.