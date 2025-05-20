شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للسيارات تجهز مصنعا لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية بخبرات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

تُعدّ صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في مصر خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وفي هذا الإطار، أعلن مصدر مسؤول لـ"الخليج 365"، أن شركة النصر للسيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بدأت في تجهيز مصنع متخصص لإنتاج بطاريات الليثيوم أيون بالتعاون مع شركاء أجانب، في إطار خطة الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة ووفق اتفاقيات مبدئية تم إبرامها .

ووفق المصدر فإن الشحنة الواحدة للبطارية تصل قيمتها لـ80 جنيها لتسيير السيارة 400 كيلو، مما يوفر كثيرا مقارنة بالسيارات التقليدية .

وتُشكّل البطارية ما بين 30% إلى 40% من تكلفة السيارة الكهربائية، مما يجعل تصنيعها محليًا عاملًا حاسمًا في تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

كما يُسهم هذا التوجه في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع اهتمام شركات عالمية مثل "إلرينغ كلينغر" الألمانية بالتعاون مع مصر في هذا المجال.

من المتوقع أن يُسهم المصنع الجديد في توفير فرص عمل متخصصة، وتعزيز البحث العلمي في مجالات الطاقة النظيفة، وتطوير برامج تعليمية تتماشى مع احتياجات السوق.

كما يُعدّ هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها.

بالإضافة إلى ذلك، يُتيح تصنيع البطاريات محليًا فرصًا كبيرة للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو تقليل الاعتماد على الصين في هذا المجال.

ويُعزز هذا التوجه من قدرة مصر على تلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية، وتوفير العملة الصعبة، وتحسين الميزان التجاري.

في ضوء هذه التطورات، يُمكن القول إن تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في مصر يُمثل نقلة نوعية في مسار الصناعة الوطنية، ويُسهم في تحقيق أهداف الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.