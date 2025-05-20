شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20مايو -2025 فى قطر عيار 21 بـ 331 ريالا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ، ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا فى قطر سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 378.50 ريال

عيار 22 سجل 346.75 ريال

عيار 21 سجل 331.00 ريال

عيار 18 سجل 283.75 ريال

عيار 14 سجل 220.75 ريال

عيار 12 سجل 189.25 ريال

الاونصة11769.25 ريال

الجنيه الذهب2648.75 ريال

الأونصة بالدولار3234.17 دولار

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الامريكية