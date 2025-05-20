شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات على سيارات هافال خلال شهر مايو تصل إلى 90 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لسيارات "هافال" الصينية في السوق المصري، عن مد عرض التخفيضات على طرازات "هافال" المختلفة خلال شهر مايو، ليصل إلى 90 ألف جنيه، يأتي هذا العرض كجزء من استراتيجية الشركة التي تحرص علي تلبية تطلعات العملاء وتقديم تجربة شراء استثنائية تجمع بين الجودة والسعر التنافسي .

وعن أسعار السيارات التي شملها التخفيض فهي كالاتي:

أولا : هافال H6

تأتي مزودة بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي بقوة 152 حصانًا وعزم دوران يبلغ 233 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك مزدوج التعشيق بـ7 سرعات ونظام تبريد زيت. تتوفر السيارة بأربع فئات: Standard وDeluxe وDeluxe SR وHigh Deluxe، بأسعار تبدأ من 1,350,000 جنيه وتصل إلى 1,620,000 جنيه.

ثانيا: هافال Jolion Pro

تعمل بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصانًا وعزم دوران 220 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك مزدوج التعشيق بـ7 سرعات ونظام تبريد زيت. تتوفر بفئة واحدة بسعر 1,390,000 جنيه.

ثالثا:هافال Jolion FL

تجمع بين التصميم الجريء والتكنولوجيا الحديثة، وتعمل بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي بقوة 148 حصانًا وعزم دوران 220 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مزدوج التعشيق بـ7 سرعات ونظام تبريد زيت، تُطرح بأسعار تبدأ من 1,150,000 جنيه وتصل إلى 1,370,000 جنيه.

رابعا: هافال H6 HEV

تعمل بمحرك هايبرد سعة 1.5 لتر بقوة 113 كيلوواط وعزم دوران 233 نيوتن/متر، ما يوفّر أداءً اقتصاديًا وفعّالًا، تأتي بأبعاد 4683 مم طول، 1886 مم عرض، 1730 مم ارتفاع، مع قاعدة عجلات 2738 مم وسعة تخزين 407 لتر، تتوفر بفئة واحدة بسعر 1,795,000 جنيه.

العرض سارى حتى نهاية مايو 2025، ويعد فرصة مثالية لكل من يطمح لاقتناء سيارة تجمع بين الأداء، الأناقة، والاعتمادية.

يتميز العرض بإمكانية شراء سيارات هافال بدون أي رسوم إدارية وبمعدل ربح تنافسي 8% عند التمويل عبر مصرف أبوظبي الإسلامي، مع إمكانية دفع 50% كمقدم.