شكرا لقرائتكم خبر عن مستويات قياسية..المركزي الصيني يخفض أسعار اثنين من معدلات الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خفّض البنك المركزي الصيني أسعار اثنين من معدلات الفائدة الرئيسية إلى مستويات قياسية، في أحدث محاولة من بكين لتعزيز النمو في ظل التوترات التجارية مع واشنطن وتراجع قطاع العقارات الصيني.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان اليوم الثلاثاء، إن سعر الفائدة على الإقراض لمدة عام، والذي يُعد المعيار لأكثر أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك تقديمها للشركات والأسر، جرى خفضه من 3.1% إلى 3%.

وأضاف أن معدل الفائدة على القروض العقارية لمدة 5 سنوات، وهو المعيار المعتمد لقروض الرهن العقاري، خفّض بدوره من 3.6% إلى 3.5%.