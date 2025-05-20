شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 فى الإمارات عيار 21 بـ345.50 درهم والان مع تفاصيل الخبر

في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الامارات استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 24 في حوالي 389.25 درهمًا إماراتيًا.

سعر الذهب في الامارات



عيار 24 سجل 389.25 درهم

عيار 22 سجل 360.25 درهم

عيار 21 سجل 345.50 درهم

عيار2عيار 24389.25 درهم

عيار 22 سجل 360.25 درهم

الاونصة12107.00 درهم

الجنيه الذهب2764.00 درهم

الأونصة بالدولار3234.17 دولار

ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،



ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.